Отдал машину на ремонт: двое маляров уехали кататься на чужом «Мерседесе»

6 Апр 2020 2020-04-06T06:51:10+03:00

Вскоре их поймали полицейские, теперь им грозит тюрьма

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Полицейские задержали двух работников станции технического обслуживания автомобилей. Это произошло 5 апреля около 1.00 ночи в Октябрьском районе Новосибирска.

— Позвонил 27-летний парень и сообщил, что с СТО на улице Панфиловцев угнали «Мерседес С-240». Ориентировка на автомобиль была передана всем наружным нарядам. Вскоре у дома по улице Никитина сотрудники ДПС при проверке документов задержали мужчину, управлявшего угнанным автомобилем. Вместе с ним в салоне находился его знакомый, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Мужчины, угнавшие автомобиль, ранее не были судимы. Они приехали в Новосибирск ближнего зарубежья. Известно, что они оба работали на СТО малярами.

Мужчины задержаны. Вскоре суд определит, где они будут ждать суда. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Проводится дальнейшее расследование.

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