Каникулы закончились: новосибирские школьники вновь сели за уроки

6 Апр 2020 2020-04-06T06:30:16+03:00

Рассказываем, как будет проходить учеба в условиях самоизоляции Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Рассказываем, как будет проходить учеба в условиях самоизоляции

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С понедельника, 6 апреля, у школьников заканчиваются «коронавирусные» каникулы и начинается четвертая четверть. Об этом сообщили в региональном министерстве образования. Пока дети будут учиться дистанционно. Но в разных местах занятия будут проводиться по-разному, в зависимости от того, насколько школы оснащены всей нужной техникой.

— Здесь мы предлагаем несколько моделей, как проводить занятия. Первая — вести уроки исключительно через электронные платформы, в режиме реального времени. Вторая — передавать ученикам задания через электронную почту, мессенджеры или другими способами. Это подходит для школ с более низкой скоростью интернета. Третья модель разрешает посещать малокомплектные школы. Это касается, прежде всего, сельской местности, — сообщил министр образования Сергей Федорчук.

В последнем случае занятия либо будут проводиться небольшими группами, либо классные руководители будут подготавливать и передавать задания ребятам на дом. От школ также требуется соблюдать все санитарные правила.

Министр образования также обратил внимание, что в первые дни занятий через интернет возможны технические перебои. Все подобные случае будут быстро устранять.

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