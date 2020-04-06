«Как не умереть с голоду до конца самоизоляции?»: безработная сибирячка в соцсети просит помощи

6 Апр 2020 2020-04-06T06:11:52+03:00

Сибирячка уволилась с работы, а потом объявили изоляцию, теперь у нее нет денег на жизнь. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Она уволилась до эпидемии коронавируса, и теперь не может найти работу

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Жительница Новосибирска в соцсети спросила, как ей быть: до того, как объявили изоляцию, она уволилась с работы, а новое место найти не успела. Сейчас женщине не на что жить.

— Ситуация такая: с работы уволилась еще до карантина, на биржу труда не встала, думала, что устроюсь. Общий размер поступлений 3000 рублей в месяц — это алименты. Кредиты никто не отменял, на работу пока никто не берет. Куда можно обратиться что бы с голоду не умереть до конца карантина? — написала сибирячка в группе revizor.nsk.

Подписчики паблика посоветовали женщине обратиться в Центр занятости населения. На самом деле, учреждение из-за угрозы коронавируса перешло на дистанционную работу. Об этом Центр занятости сообщил на своем сайте.

— Чтобы найти работу граждане могут направить в районный отдел занятости населения документы: по электронной почте, по телефону 8 961 225 8368 или через личный кабинет на Интерактивном портале службы занятости — nszn.nso.ru. Из документов, которые необходимо приложить: заявление о поиске работы, а также фотографии паспорта, — говорится в сообщении Центра занятости. — Для того, чтобы признали безработным и начали платить пособие дополнительно надо отправить фото трудовой книжки, документа, удостоверяющего профессиональную квалификацию, справки о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы, если гражданин был уволен в течение 12 месяцев перед обращением в районный отдел занятости населения.

Номер для справок указаны на сайте Центра занятости населения Новосибирска. Там же можно уточнить размер пособия.

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ИСТОЧНИК KP.RU