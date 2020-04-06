«Тест на коронавирус сделали, и тишина»: сибирячке с температурой врачи полторы недели не говорят диагноз

6 Апр 2020 2020-04-06T05:24:47+03:00

Бердчанка до сих пор не знает, каким вирусом была вызвана ее болезнь. Фото: Влад КОМЯКОВ

Сначала женщине сообщили, что у нее пневмония, а потом — ангина, анализы на коронавирус она сдала, но их якобы до сих пор не проверили

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Жительница Бердска Анжела Жарко уже полторы недели лежит в Искитимской центральной городской больнице в пульмонологическом отделении. Ее доставили туда 26 марта. До этого женщина заболела, заподозрив у себя коронавирус. Но вызванный на дом врач пояснил, что тест на вирус делают только тем, кто прилетел из-за границы. Спустя несколько дней Анжела Жарко сделала в поликлинике рентген грудной клетки, а после ей поставили диагноз «пневмония».

— Из поликлиники меня в тот же увезли на «скорой» в больницу. Там сделали тест, но результаты не сказали. Врачи сказали, что «Вектор» не справляется, поэтому мои биоматериалы заморозили на неопределенный срок, — рассказала Анжела Жарко корреспонденту КП-Новосибирск.

30 марта главврач Искитимской больницы сообщил бердчанке, что пневмония вирусная, но в заболевании виноват вовсе не коронавирус. Однако результатов теста с подтвержденным диагнозом все не появлялось.

— На следующий день я поймала врача в коридоре. Задала прямой вопрос о тестах. Получила прямой ответ: «Их нет».

Результаты тестов Анжела Жарко не получила до сих пор. На выходных ей стало хуже: боли и першения в горле ушли, но температура поднялась до 39 градусов. А с понедельника, 6 апреля, врачи поставили неожиданный диагноз.

— Сейчас приходила врач, говорит, что ангина. До этого меня поили только антибиотиками, противовирусный препарат дали сегодня утром первый раз. Думаю, бактериальные последствия, в том числе пневмонию, они убрали антибиотиком, а вирус остается. Но почему ангина тут обнаружилась? Думаю, врачи так просто пытались объяснить внезапную температуру у меня, — недоумевает Анжела Жарко.

Из-за того, что сибирячка полностью не выздоровела, ее выписка из больницы отложилась со вторника на неопределенный срок. А в понедельник ей назначено контрольное обследование.

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