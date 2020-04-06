6 Апр 2020 2020-04-06T03:22:41+03:00

Туриста вернувшегося в Томск через Новосибирск отправили в обсерватор. Фото: стоп-кадр

Он приехал из заграничной поездки, но не стал самоизолироваться, вместо этого сибиряк путешествовал по России

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В Томске полицейские задержали мужчину, прибывшего 4 апреля из Новосибирска на автобусе. Как стало известно в правоохранительных органах, он прилетел из заграницы, а потом еще несколько дней провел в Москве, Московской, Псковской и Новосибирской областях.

— Мужчина 1970 года рождения прибыл в Россию 2 апреля. Его нашли сотрудники Госавтоинспекции в Томске при проверке документов. Тут же приехали врачи «скорой» для осмотра мужчины, а также всех пассажиров автобуса, на котором он прибыл из Новосибирска, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Томской области.

В целях безопасности сибиряк должен был самоизолироваться, но он этого не сделал. Мужчина отказался добровольно поехать в обсерватор. Тогда сибиряка туда отправили принудительно по решению суда.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Мужчине грозит штраф, максимальная сумма составляет 40 тысяч рублей.

Напомним, с 4 апреля всех, кто прилетел в Новосибирск из Москвы и Санкт-Петербурга, осматривают медики в «Толмачево». Им вручают постановление о 14-дневной самоизоляции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/771132" frameborder="0"></iframe> Туриста, вернувшегося в Томск через Новосибирск, принудительно отправили в обсерватор.

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ИСТОЧНИК KP.RU