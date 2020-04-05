Девушка рассказала, как в «Толмачево» досматривают прилетевших из Москвы

5 Апр 2020 2020-04-05T16:57:41+03:00

Ей кажется, что он не сильно тщательный

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Варвара прилетела в Новосибирск из Москвы сегодняшним рейсом. Напомним, что всех прилетевших из столицы должны отправлять на самоизоляцию.

— На выходе из аэропорта нас выставили в очередь. Один молодой человек измерял температуру всем. Другой выдал две бумажки. Одна — постановление от 31.03.202 года, а вторая бумага о том, что мы должны 14 дней сидеть дома. На этом нас выпустили, — рассказал «КП-Новосибирск» девушка.

После всех «процедур» Варвара вышла из здания аэропорта, вызвала такси и уехала домой.

— Я думала, что это будет строже немного. Конечно же, я буду сидеть дома 14 дней. В целом, в Москве, я соблюдала все меры безопасности — ходила в маске, ничего не трогала. В самолете нам тоже выдавали защитные средства, — говорит девушка.

«КП-Новосибирск» отправил запрос в Минздрав Новосибирской области, чтобы узнать, как должен проходить осмотр прилетевших из Москвы и Санкт-Петербурга.

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