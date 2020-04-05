Разболтали про долги: новосибирских коллекторов оштрафовали за звонки коллегам должника
Новосибирское коллектроское агентство оштрафовали за распространение личной информации о должнике. Об этом сообщает пресс-служба УФСПП по Новосибирской области.
— Установлено, что сотрудники при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности позвонили по месту работы должника, вследствие чего, о просроченных долгах мужчины были проинформированы его работодатель и коллеги, — пишут на сайте УФСПП по Новосибирской области.
Арбитражный суд решил, что коллектрское агентство виновно по статье ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ и им назначен административный штраф в размере 50 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU