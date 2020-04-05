Променял любовь на деньги: сибиряк обокрал маму своей девушки

5 Апр 2020 2020-04-05T14:20:25+03:00

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Парень украл у мамы своей любимой крупную сумму денег: как сообщили в полиции, инцидент произошел в Заельцовском районе.

— 30 марта в полицию поступило сообщение о краже денег в из квартиры дома по улице Дуси Ковальчук. Сумма ущерба составила 2 тысячи долларов и 50 евро, — сообщают пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

В ходе расследования полицейксие выяснили, что к краже причастен 20-летний молодой человек. Он находился в отношениях с девушкой, маму которой обокрал. Парень часто заходил в гости. Как оказалось, сибиряк украл деньги за несколько раз.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», — пишет пресс-служба.

Сейчас полицейские проводят расследование, а парень находится под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU