«Напоминает постапокалипсис»: новосибирский фотограф снял с высоты Новосибирск на самоизоляции
Новосибирский фотограф Станислав Ражев снял с высоты полупустой город. Видео он выложил в социальные сети.
— Снимал в четверг и пятницу вечером после работы, и в субботу с утра, — рассказал «КП-Новосибирск» Станислав. — Город без людей на самом деле увидеть легко, надо проснуться летом, допустим, в пять утра. Но это снято в 8-9 утра и в 6-8 вечера, и людей действительно меньше где-то процентов на 60%.
На видео показаны всем известные места в Новосибирске — торговые центры, железнодорожный вокзал, театр оперы и балета, площадь Ленина.
Мужчина признается, что город без людей выглядит немного постапокалиптично. На улицах так же безлюдно и холодно.
Новосибирец снял пустой город .Пустующие торговые центры, улицы без машин и людей, транспорт без пассажиров, университеты без студентов, рестораны без еды. Апокалиптичное видео - жители Новосибирска опасаясь пандемии covid-19 не выходят на улицу из своих домов. Но это не точно...
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ИСТОЧНИК KP.RU