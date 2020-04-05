2020-04-05T07:09:34+03:00
Общество

«Напоминает постапокалипсис»: новосибирский фотограф снял с высоты Новосибирск на самоизоляции

Ролик набрал уже больше 7 тысяч просмотров
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Город выглядит непривычно пусто. Фото: скриншот из видео Станислава Ражева.Город выглядит непривычно пусто. Фото: скриншот из видео Станислава Ражева.
Изменить размер текста:

Новосибирский фотограф Станислав Ражев снял с высоты полупустой город. Видео он выложил в социальные сети.

— Снимал в четверг и пятницу вечером после работы, и в субботу с утра, — рассказал «КП-Новосибирск» Станислав. — Город без людей на самом деле увидеть легко, надо проснуться летом, допустим, в пять утра. Но это снято в 8-9 утра и в 6-8 вечера, и людей действительно меньше где-то процентов на 60%.

На видео показаны всем известные места в Новосибирске — торговые центры, железнодорожный вокзал, театр оперы и балета, площадь Ленина.

Мужчина признается, что город без людей выглядит немного постапокалиптично. На улицах так же безлюдно и холодно.

Новосибирец снял пустой город .Пустующие торговые центры, улицы без машин и людей, транспорт без пассажиров, университеты без студентов, рестораны без еды. Апокалиптичное видео - жители Новосибирска опасаясь пандемии covid-19 не выходят на улицу из своих домов. Но это не точно...

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Напоминает постапокалипсис»: новосибирский фотограф снял с высоты Новосибирск на самоизоляции
Расписание работы электричек в Новосибирске в период самоизоляции: как будут работать ж/д вокзалы
Волонтеры в Новосибирске в период коронавируса: как стать, где принимают и что необходимо
На улицах Новосибирска появились люди в белой химзащите: рассказываем, кто они такие
Новые пропуска для пешеходов в Новосибирске в период самоизоляции: где можно получить и как действуют
Продление режима самоизоляции в Новосибирске: до какого числа продлят
40 пожарных тушили новосибирский цех по переработке дерева
Полульвы-полусобаки вышли на коронавирусный патруль в Новосибирске
Кредитные каникулы в Новосибирске из-за коронавируса: какие меры вводятся и как будут действовать
Машиной, сбившей насмерть журналиста Лучанского, управлял новосибирский предприниматель
Лидер популярной рок-группы Silenzium призналась, что живет на 180 рублей в день
В детскую больницу Новосибирска положили ребенка, прилетевшего из Дубая, его проверят на COVID-19
Пьяный водитель самосвала насмерть сбил пенсионера – закончено следствие
В Новосибирске женщина украла золото на 123 тысяч рублей
Полиция разыскивает мужчину с татуировкой «Инь-Янь» на руке
Пытается грызть косточку: у лабрадоров с Первомайского сквера родился щенок
Уникальные кадры: власти показали, как новосибирские медики работают с пробами на коронавирус
Дистанционное обучение школьников в Новосибирске: когда начнется и как будет проходить
Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 3 апреля 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
«Жил от зарплаты до зарплаты» - большинство новосибирцев призналось в отсутствии сбережений