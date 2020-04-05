2020-04-05T06:33:31+03:00
Общество

Расписание работы электричек в Новосибирске в период самоизоляции: как будут работать ж/д вокзалы

Рассказываем, каким будет расписание работы электричек в Новосибирске в период самоизоляции
Анна ПАШАГИНА
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Многие рейсы отменены.Многие рейсы отменены.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Стало известно, как изменится расписание работы электричек в Новосибирске в период самоизоляции. Теперь движение пригородных электропоездов будет осуществляться по режиму выходного дня. Так же отменят несколько маршрутов:

— №6305/6312 «Новосибирск — Чулымская»;

— №6307/6308 «Новосибирск — Коченево»;

— №6333 «Новосибирск — Коченево»;

— №6327/6302 «Новосибирск — Коченево»;

— №6304 «Коченево — Новосибирск»;

— №6404/6403 «Новосибирск — Болотная»;

— №6418 «Новосибирск — Болотная»;

— №6425 «Ояш — Новосибирск»;

— №6419 «Ояш — Новосибирск»;

— №6520 «Жеребцово — Новосибирск»;

— №6615 «Новосибирск — Черепаново»;

— №6621 «Новосибирск — Искитим»;

— №6631 «Новосибирск — Искитим»;

— №6630 «Искитим — Новосибирск»;

— №6606 «Черепаново — Новосибирск»;

— №6626 «Искитим — Новосибирск»;

— №6801/6802 «Новосибирск — Тогучин»;

— №6809/6808 «Новосибирск — Тогучин»;

— №6820 «Изынский — Новосибирск».

В таком режиме электрички будут работать до 30 апреля 2020 года.

— Также, для организации проезда пассажиров участка «Ояш — Болотная» будет осуществлено продление пригородного поезда №6420 «Новосибирск — Ояш» до станции Болотная, — сообщают на сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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