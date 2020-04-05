2020-04-05T05:22:15+03:00
Общество

Волонтеры в Новосибирске в период коронавируса: как стать, где принимают и что необходимо

Рассказываем, как работают волонтеры в Новосибирске в период коронавируса
Анна ПАШАГИНА
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Волонтеры добровольно помогают людям.Волонтеры добровольно помогают людям.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Волонтеры в Новосибирске в период коронавируса начали свою работу. Они помогают тем, кто сейчас находится на самоизоляции.

— Мы помогаем маломобильным гражданам, инвалидам и людям пожилого возраста старше 65 лет, — рассказала КП-Новосибирск волонтер Илона Грязнова. — Виды заявок разные: от доставки продуктов питания и лекарств до предоставления бесплатного социального пакета и выписки льготных лекарственных препаратов

Одна из организаций, которая оказывает такую помощь в Новосибирске, — «Молодежка ОНФ». Если хотите стать волонтером, вам нужно заполнить анкету на сайте. После регистрации и обработки данных с вами свяжутся и пригласят на дальнейший инструктаж по адресу ул. Серебренниковская, 2.

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К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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