2020-04-03T18:39:05+03:00
Дом. Семья

Пытается грызть косточку: у лабрадоров с Первомайского сквера родился щенок

Прохожие часто останавливаются и делают селфи с добродушными собаками
Алена МАРТЫНОВА
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Кличку щенку еще не придумали.Кличку щенку еще не придумали.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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У любимцев многих новосибирцев - лабрадоров, которых частенько можно увидеть возле фонтана в Первомайском сквере, - пополнение. У знаменитых собак родился щенок: сейчас ей уже 2,5 месяца.

Малышка вместе с мамой Милкой пытается грызть большую кость, греясь под лучами весеннего солнца в парке. Прохожие часто останавливаются и любуются щенком, делают селфи с добродушными лабрадорами.

Прохожие любуются лабрадорами. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Прохожие любуются лабрадорами.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Клички еще нет. Хотите — можете вы сами придумать, — говорит Павел. — Собаки любят друг друга. Милка и Блинчик отлично ладят с ней (с щенком — прим.ред.). А вот папа Тефтель держится на дистанции — не любит он маленьких.

Вместе с малышкой на свет появились еще щенки, но об их судьбе Павел не распространяется.

Дома Павлу скучно сидеть с собаками. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Дома Павлу скучно сидеть с собаками.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Павел привел собак в центр города и во время нерабочей недели, когда власти рекомендовали уйти на самоизоляцию.

— Нам дома скучно, честно говоря. Но если скажут — по домам, то послушаемся, конечно, — разводит он руками.

Малышке уже 2,5 месяца. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Малышке уже 2,5 месяца.Фото: Алена МАРТЫНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Пытается грызть косточку: у лабрадоров с Первомайского сквера родился щенок
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