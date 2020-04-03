Генерал в отставке рассказал о секретной военной операции на Приштине
Генерал армии в отставке Анатолий Квашин рассказал о секретной военной операции, в которой участвовали рОб этом написали «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».
— Свое веское слово в поддержку Югославии Россия сказала 12 июня 1999 года, когда российский миротворческий десант совершил марш-бросок на Приштину. Операция проходила в режиме строжайшей секретности, о ней знали только единицы, — пишут «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».
Как рассказал военный, после этого подвига его и еще нескольких человек представили к награде.
— Приказом министра обороны Российской Федерации № 75 от 11 февраля 2000 года была учреждена медаль «Участнику марш-броска 12 июня 1999 г. Босния — Косово». Всего в 2000 году было вручено 343 медали — 250 из нейзильбера и 93 из томпака, — сообщают «Ведомости».
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ИСТОЧНИК KP.RU