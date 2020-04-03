«Единая Россия» объединила всех неравнодушных в условиях эпидемии

3 Апр 2020 2020-04-03T13:57:04+03:00

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Губернатор Новосибирской области, секретарь областной «Единой России» Андрей Травников приехал в общественную приемную партии. Здесь развернулся волонтерский центр помощи жителям в условиях коронавирусной инфекции.

— По обращениям людей работают волонтерские группы «Молодой Гвардии Единой России», «Волонтеров Победы», регионального Красного Креста, студентов новосибирского медколледжа и НГТУ — всего около 600 человек, — рассказали в волонтерском штабе.

В добровольческое движение активно включились депутаты «Единой России»: на базе своих приемных волонтерские центры открыли депутат областного заксобрания Сергей Конько и депутат горсовета Игорь Титаренко. Социально ответственный бизнес предоставил для раздачи пожилым людям бутилированную воду, овощи и крупы, масло и другие продукты.

Андрей Травников отметил, что в сложных условиях эпидемии жизненно важно оказывать конкретную помощь людям, вынужденным находиться дома и оставшихся без поддержки близких.

— Из другого города ко мне обратился пожилой человек, который добросовестно соблюдает режим самоизоляции. Все необходимое ему покупала соседка. Однажды она не смогла купить нужные медикаменты — они закончились. С просьбой о помощи я обратился к коллеге-губернатору, но его опередили волонтеры от «Единой России», которые смогли все найти и принести адресату. Мне радостно, что в такой ситуации волонтеры партии оперативно нашли выход и помогли человеку, — рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

На встрече депутат Сергей Конько озвучил просьбу к аптечным сетям посодействовать волонтерам и по возможности обслуживать их вне очереди.

— Сейчас в аптеках люди держат социальную дистанцию, очереди растягиваются, а сам процесс покупки занимает времени больше, чем обычно. При этом волонтеры ходят не на один адрес, а объем заявок каждый день только увеличивается, — отметил депутат Сергей Конько.

В завершении своего визита Андрей Травников напомнил о важности обратной связи с жителями и по громкой связи пообщался с Валентиной Ивановной, ветераном труда, которую накануне по ее заявке навестили волонтеры. О том, что говорит с губернатором, пенсионерка узнала в самом конце, а работе волонтеров поставила высокую оценку, добавив, что теперь целый месяц можно не ходить за овощами.

Телефон «горячей линии» волонтерского центра «Единой России»: 8 800 222 74 54. Время работы: с 9.00 до 20.00 ежедневно.

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ИСТОЧНИК KP.RU