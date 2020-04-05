447 пассажиров из Москвы и Санкт-Петербурга отправили на самоизоляцию в Новосибирске

5 Апр 2020 2020-04-05T10:18:33+03:00

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447 пасажиров из Москвы и Санкт-Петербурга отправили на самоизоляцию. Об этом сообщает «Оперштаб».

— Всех, прибывших в Новосибирск из этих городов, осматривают медики. Им вручают постановление о 14-дневной самоизоляции. На десятый день у всех пассажиров возьмут пробы на коронавирус, — сообщают в группе.

На сегодняшний день уже проверили 4 рейса. Из 477 пассажиров никого с признаками ОРВИ и повышенной температуры не обнаружили.

С 1 апреля ужесточили правило по нарушению изоляции. Теперь сибирякам, которые покинули квартиру, грозит штраф от от 15 до 40 тысяч рублей. Если из-за нарушения самоизоляции кто-то заболеет или умрет придется выплатить от от 150 до 300 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU