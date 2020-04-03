Гвардейцы скрутили жуликов, пытавшихся вломиться в новосибирский салон связи

3 Апр 2020 2020-04-03T13:02:22+03:00

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Всего несколько дней Новосибирская область находится в режиме ограничительных мер, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, а в Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ уже открыт счет попыткам проникновения в закрытые на время карантина учреждения.

За короткий период времени злоумышленники дважды пытались обворовать в г. Новосибирск салоны сотовой связи.

30 марта в 05:28 охранная сигнализация сработала в салоне на ул. Станиславского. Прибывшие на вызов бойцы группы быстрого реагирования обнаружили следы взлома на дверях центрального входа. Первая дверь была открыта путем механического отжатия, на второй двери-решетке был сбит навесной замок, третья дверь была заперта. Открыть её и проникнуть внутрь воришкам помешали прибывшие на сработку охранной сигнализации гвардейцы.

Еще одна попытка проникновения в салон связи произошла в 5:20 утра в Новосибирске 1 апреля. Воры хотели отогнуть рольставни на главном входе в салон, расположенный на пр. Дзержинского, но их спугнули быстро приехавшие охранники. Экипаж ГБР был на месте преступления уже через 4 минуты. К сожалению, задержать воришек не удалось, но кража была пресечена.

Очевидно, что в зоне риска сейчас оказались все предприятия, не оборудованные охранной сигнализацией – в то время, когда законопослушные граждане находятся дома, преступники режим самоизоляции соблюдать, по всей видимости, не собираются.

ИСТОЧНИК KP.RU