МТС в два раза увеличила скорость 4G-интернета в Искитиме

3 Апр 2020 2020-04-03T11:27:16+03:00

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МТС с начала года запустила в эксплуатацию пять базовых станций LTE в разных районах Искитима. Увеличение пиковых скоростей стало возможно благодаря строительству базовых станций диапазона LTE-1800 на так называемых голосовых частотах, которые позволяют разворачивать сети в кратчайшие сроки, потому что для покрытия территории требуется меньшее число базовых станций. Из-за лучших проникающих способностей сигнала существенно возросло качество услуг 4G в сложных для сотовой связи условиях: новостройки с плотной застройкой, цокольные этажи зданий. Так, качество связи улучшилось в районе улиц Советская, Пушкина, Карьер Цемзавода, Лермонтова, Мостовая, Нагорная, в микрорайонах Индустриальный и Южный, а также на территории птицефабрики «Евсинская» и вдоль Чуйского тракта.

С октября 2019 года покрытие скоростной сети LTE усилено в населенных пунктах Агролес, Сосновка, Легостаево, Улыбино, Новолокти.

В Искитиме и окрестных селах проживают порядка 60 тысяч человек, особенно важно обеспечить их скоростным интернетом для доступа к цифровым сервисам МТС, учитывая ситуацию с пандемией и переходом многих организаций на удаленный режим работы. Абоненты МТС смогут организовать дистанционное обучение, перевести часть рабочих процессов онлайн, а также общаться с родственниками и друзьями через социальные сети и пользоваться возможностями телемедицины. Трафик мобильного интернета МТС в Искитиме вырос с начала года на 45%.

- Сейчас большинство из нас вынуждены оставаться дома, поэтому наличие качественной связи сложно переоценить. Мы последовательно развиваем сеть LTE. За год мы в полтора раза увеличили площадь покрытия сети 4G в Искитиме, значительно улучшили качество мобильного интернета также вдоль Чуйского тракта. Кроме того, впервые скоростной мобильный интернет появился в поселке Листвянский и деревне Шибково, - отметил прокомментировал директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Стандарт LTE-1800 поддерживает подавляющее большинство LTE-устройств ведущих производителей, в том числе самые бюджетные модели.