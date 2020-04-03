2020-04-03T12:05:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Призыв в армию в Новосибирске из-за коронавируса: как будет проходить весенний призыв?

Призыв в армию в Новосибирске из-за коронавируса - рассказываем, что ждет сибиряков
Анна ПАШАГИНА
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Призывникам будут мерить температуру.Призывникам будут мерить температуру.Фото: Александр ГЛУЗ
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Стало известно, как пройдет призыв в армию в Новосибирске из-за коронавируса. Он начался с 1 апреля.

— В целях недопущения распространения вирусной инфекции среди молодых людей военными комиссариатами ЦВО разработан раздельный график посещения призывных комиссий для будущих военнослужащих по призыву и граждан, имеющих отсрочку, — сообщил Александр Линьков, начальник организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа.

Так же на входе в военные комиссариаты организована барьерная термометрия и обработка помещений. Тех призывников, у кого будет высокая температура, не запустят в здание. Молодых людей сразу же будут отправлять в больницы.

— Транспорт для доставки призывников на призывные и сборные пункты пройдет специальную дезинфекцию. Перевозить молодых людей будут исключительно на нем, — отметил Александр Линьков. — Автомобильный транспорт, задействованный для перевозки призывников будет проходить комплексную дезинфекцию. Многоуровневой обработке будут подвергнуты салоны автобусов, багажные отделения и системы кондиционирования. В несессеры, выдаваемые на сборных пунктах будут дополнительно заложены средства дезинфекции рук, влажные салфетки и медицинские маски

ИСТОЧНИК KP.RU

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