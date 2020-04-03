Поиски сибиряка, пропавшего в канун Нового года, закончились трагедией

3 Апр 2020 2020-04-03T11:19:37+03:00

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Трагедией закончились поиски пропавшего в Новосибирске мужчины, который ушел из дома за несколько часов до боя курантов и не вернулся. Родным он тогда сказал, что пойдет по делам, и перестал выходить на связь.

— Мужчина найден, погиб. Отряд выражает соболезнования близким и родным, — написала на своей странице волонтеры отряда «Лиза Алерт».

В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту КП-Новосибирск ответили, что информацию о том, где нашли погибшего, уточнят позже.

Напомним, мужчина пропал за несколько часов до Нового года, который планировал отмечать со своей напарницей по работе. После того, как он ушел из дома, его никто не видел. Волонтеры искали пропавшего с начала января

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ИСТОЧНИК KP.RU