Режим работы общественного транспорта в Новосибирске с 3 по 30 апреля: как будет работать

3 Апр 2020 2020-04-03T09:56:47+03:00

Рассказываем, каким будет режим работы общественного транспорта в Новосибирске с 3 по 30 апреля Фото: Влад КОМЯКОВ

Рассказываем, каким будет Режим работы общественного транспорта в Новосибирске с 3 по 30 апреля

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Режим работы общественного транспорта в Новосибирске с 3 по 30 апреля — важный вопрос, который волнует горожан. С пятницы, 3 апреля, наземный общественный транспорт в Новосибирске будет ходить только до 23 часов вечера. Об этом сообщили на сайте мэрии города. Об этом сообщили на сайте мэрии города. К тому же пассажирам придется дольше ждать на остановках.

Автобусы и троллейбусы в промежуток с 21:00 до 23:00 станут ездить с интервалом до 30 минут. Того же графика мэрия рекомендовала придерживаться и частным перевозчикам.

Кроме того, с 6 апреля метро будет работать только до 22:00. В «часы пик» поезда будут ходить раз в 6 минут, а в остальное время — раз в 8 минут.

— Это связано с тем, что общественный транспорт стал перевозить меньше пассажиров, а также с постановлением губернатора Новосибирской области, —объяснили в мэрии.

Продержится такое расписание до особого распоряжения.

Напомним, ранее КП-Новосибирск публиковала, как будет работать общественный транспорт и метро в Новосибирске в нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU