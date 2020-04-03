2020-04-03T10:07:52+03:00
Общество

«Забыла проверить, нет ли утечки»: под Новосибирском в квартире пенсионерки взорвался газ

85-летняя сибирячка в одиночку не справилась с установкой неподъемного баллона с газом
Никита МАНЬКО
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Пожилые люди не должны сами таскать тяжелые газовые баллоныПожилые люди не должны сами таскать тяжелые газовые баллоныФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Взрыв газа уничтожил квартиру 85-летней сибирячки в селе Красноселье Новосибирской области. Днем 2 апреля хозяйка квартиры в одиночку присоеденила 50-литровый газовый баллон и решила вскипятить чайник — от зажженной спички квартира вспыхнула.

Огонь уничтожил отделку комнат, мебель, бытовую технику, но женщину удалось спасти. Она получила сильные ожоги, врачи скорой помощи доставили пенсионерку в Чановскую ЦРБ.

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, пенсионерка неправильно присоеденила редуктор газовой плитки к баллону и не проверила утечку газа, что стало причиной пожара. Это произошло из-за старческой слабости и невнимательности.

- Пожилым и престарелым гражданам не рекомендуется самостоятельно производить замены газовых баллонов. Для этого лучше позвать родственников или соседей, так как даже небольшая утечка газа может привести к взрыву с тяжкими последствиями,- сообщили в МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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