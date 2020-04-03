Какая же милая: видео с выдрой из зоопарка позабавило соцсети

3 Апр 2020 2020-04-03T09:57:22+03:00

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В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило показали, как речная выдра радуется воде в бассейне. Видео с веселыми играми животного выложили в социальные сети.

— В начале марта мы начали наполнять бассейны водой. Из-за небольших заморозков на их поверхности образовалась ледяная корка. Но это не помеха нашим выдрам в желании наконец-то заниматься любимым делом — плаванием, — сообщает в своей группе «Новосибирский зоопарк».

На кадрах видно, что выдра старательно пробивает головой тонкую ледяную корку - настолько сильно ей хочется плавать. Старания животного увенчались успехом: она оказалась в воде. В ролике есть момент, как выдра забавно трясет головой, когда «выныривает» из небольшого отверстия.

Кстати, как говорят сотрудники зоопарка, высокая плотность подшерстка делает мех непроницаемым для воды и защищает тело животного от переохлаждения.

Речная выдра умилила социальные сети. .Речные выдры в нашем зоопарке с особым нетерпением ждут весны. В нашем зоопарке речные выдры круглогодично содержатся в открытых вольерах. Наличие бассейна обязательное условие хорошего вольера для выдр. В начале марта мы начали наполнять бассейны водой. Из-за небольших заморозков на их поверхности образовалась ледяная корка. Но это не помеха нашим выдрам в желании наконец-то заниматься любимым делом плаванием. Речные выдры распространены в Европе, Азии и Северной Америке. Обитают по берегам лесных и горных рек, озер, предпочитая неглубокие реки с быстрым течением. Логова располагают вблизи водоемов, часто с выходом в воду. Питаются преимущественно рыбой, ракообразными, грызунами. Строение тела выдры приспособлено для плавания под водой: плоская голова, короткие лапы, длинный хвост. Плотность шерстистого покрова может достигать 51 тысячи на 1 кв. см. Такая высокая плотность подшерстка делает мех совершенно непроницаемым для воды и прекрасно изолирует тело животного, защищая его от переохлаждения. Видео: Kivuli

ИСТОЧНИК KP.RU