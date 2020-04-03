2020-04-03T08:36:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за вспышки коронавируса отменили поезд Новосибирск-Новокузнецк

Временный запрет действует с 3 апреля
Надежда РЫЖКИНА
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Железнодорожное сообщение между Новосибирском и Новокузнецком отменяется с 3 апреля. Фото: АО «Кузбасс-пригород»Железнодорожное сообщение между Новосибирском и Новокузнецком отменяется с 3 апреля. Фото: АО «Кузбасс-пригород»
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В пятницу, 3 апреля, временно прекратится железнодорожное сообщение между Новосибирском и Новокузнецком. Об этом сообщили на сайте АО «Кузбасс-пригород». Рейсы поездов отменяются для того, чтобы не дать распространиться коронавирусной инфекции.

— На территории Кемеровской области — Кузбасса введен режим повышенной готовности. В связи с этим с 3 апреля 2020 года временно не будет курсировать скорый поезд Экспресс № 857/858 сообщением НовокузнецкНовосибирск — Новокузнецк, — рассказали на сайте «Кузбасс-пригород».

Поезда снова будут ездить, когда закончится карантин. Вернуть билеты можно в кассах на железнодорожных вокзалах. Если у пассажиров остались вопросы, их можно задать по телефону 8-800-700-2501.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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