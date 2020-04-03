2020-04-03T07:28:00+03:00
Общество

«Не знаем, куда мог пойти»: в Новосибирске ищут мужчину, который ушел со съемной квартиры

Сибиряк пропал еще месяц назад, с тех пор не выходил на связь
Надежда РЫЖКИНА
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37-летний пропал еще месяц назад, 4 марта, с тех пор не выходил на связь37-летний пропал еще месяц назад, 4 марта, с тех пор не выходил на связь
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Добровольцы из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ищут 37-летнего Алексея Утюганова, который пропал в Калининском районе. Исчез он еще 4 марта, с тех пор о нем ничего не слышно.

— Мужчина жил в Новосибирске в съемной квартире со своим другом. Ушел из этой квартиры, оставил там вещи и телефон. Даже примерное направление, куда он мог пойти, нам неизвестно. Родственники и близкие не знали о том, что существует поисковый отряд, поэтому очень поздно обратились к нам. Мы собрали всю возможную информацию за несколько недель после пропажи, работали с полицией, проверили больницы Новосибирска. Нигде такой человек не значился. Сейчас рассылаем ориентировку по соцсетям, ищем свидетелей, — рассказала КП-Новосибирск руководитель отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

У Алексея Утюганова рост 164 сантиметра, среднее телосложение, темные короткие волосы и карие глаза. Предположительно мог быть одет в светло-синий пуховик, черную шапку и серые ботинки.

Если вы знаете, где он может находиться, просьба сообщать по телефонам 8 (800) 700 54 52 или 112.

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Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

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Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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