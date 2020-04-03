В Новосибирске госпитализировали троих детей, прилетевших из-за границы
В Новосибирске за сутки госпитализировали еще троих детей: они приехали из-за границы или недавно контактировали с вернувшимися. Об этом сообщили в оперативном штабе Новосибирской области в пятницу, 3 апреля.
— Дети привезли в детскую больницу № 3 с признаками ОРВИ. Всего госпитализировано 19 таких детей. Положительных результатов теста на коронавирус ни у кого из них нет, — рассказали в оперштабе.
В инфекционной больнице №1 Новосибирска по состоянию на утро 3 апреля находятся 43 пациента, которые вернулись из других стран или контактировали с инфицированными. В том числе 8 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Двоих выздоровевших пациенток уже выписали из больницы. Количество зараженных коронавирусом человек не увеличилось.
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ИСТОЧНИК KP.RU