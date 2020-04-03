Просидел пять дней без еды и света: спасатели освободили дедушку, застрявшего в гараже

3 Апр 2020 2020-04-03T07:00:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске чуть не погиб в своем гараже 62-летний пенсионер. Он просидел там пять дней. В одну из ночей с крыши гаража сошел снег и к утру пристыл перед входом, да так плотно, что открыть металлическую дверь у мужчины просто не хватило сил. Все эти дни он звал на помощь, и только в четверг, 2 апреля, его услышали прохожие и вызвали спасателей.

— Днем, в 16:05 поступил звонок от случайных прохожих, что из гаража на улице Дуси Ковальчук были слышны крики: мужчина зовет на помощь. К месту выехал оперативный экипаж спасателей МАСС. Спасатели быстро расчистили снег перед входом и открыли дверь. Внутри они нашли обессилевшего мужчину, — рассказали на странице в соцсетях «Спасатели МАСС».

Внутри не было машины, зато стояла кровать и были разбросаны другие старые вещи. Дедушку, который провел несколько дней в холоде и темноте, вывели из гаража и сразу передали врачам «Скорой помощи».

Спасатели расчистили снег перед гаражом и вывели мужчину из заточения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU