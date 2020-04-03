2020-04-03T06:15:29+03:00
Общество

«Хватило наглости»: служба доставки не привезла продукты пенсионерам во время самоизоляции

Пожилые люди ждали фруктов и овощей три дня
Татьяна СОЛОВОВА
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Сибирячка заказала для своих родителей овощи и фрукты.Сибирячка заказала для своих родителей овощи и фрукты.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сибирячка заказала в службе доставки фрукты и овощи для своих родителей, но их пенсионерам так и не привезли. Об этом клиентка рассказала в соцсетях.

- Опасаюсь, честно говоря, когда родные ходят по утрам в магазины. Заказала много. Заказ был оформлен в понедельник вечером с доставкой утром на вторник, - пожаловалась сибирячка в группе flamp.ru.

Но во вторник продукты пожилым сибирякам так никто и не привез:

- Позвонили, извинились слезно, сказали, что привезут в среду утром, - описывает дальнейшие события сибирячка.

Но ни в среду, ни в четверг утром курьеры так и не приехали.

- Зачем вы принимаете абсолютно все заказы, и как у вас хватает наглости не предупреждать о том, что курьер не доедет? А если люди голодные дома сидят? – возмущается сибирячка.

Юрист Инесса Рябинина в подобных случаях советует поступать так:

- Заказанная услуга не была оказана, поэтому клиент имеет право писать претензию, - объясняет Инесса Юрьевна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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