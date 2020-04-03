В Новосибирске отменили четыре утренних рейса в Москву

3 Апр 2020 2020-04-03T05:58:32+03:00

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В пятницу, 3 апреля, стало известно, что будет отменен рейс компании «Аэрофлот» SU 1307 «Новосибирск –Москва (Шереметьево) на 10:05. Об этом сообщает онлайн-табло аэропорта «Толмачево». Вместе с ним на то же время отменяются совместные рейсы «Аэрофлота» и авиакомпаний из Италии, Франции и Нидерландов.

— Все эти рейсы считаются как один. Основной рейс — SU 1307. Все остальные — код-шеринговые, то есть другие три рейса «Аэрофлот» осуществляет совместно с другими компаниями, для того, чтобы большое число пассажиров перевести с небольшими затратами. Отмена рейса произошла по решению авиакомпании, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе аэропорта «Толмачево».

В компании «Аэрофлот» не смогли дать оперативный комментарий, почему рейс из Новосибирска в Москву решили отменить. КП-Новосибирск отправила в «Аэрофлот» официальный запрос.

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ИСТОЧНИК KP.RU