В Новосибирске отменили четыре утренних рейса в Москву
В пятницу, 3 апреля, стало известно, что будет отменен рейс компании «Аэрофлот» SU 1307 «Новосибирск –Москва (Шереметьево) на 10:05. Об этом сообщает онлайн-табло аэропорта «Толмачево». Вместе с ним на то же время отменяются совместные рейсы «Аэрофлота» и авиакомпаний из Италии, Франции и Нидерландов.
— Все эти рейсы считаются как один. Основной рейс — SU 1307. Все остальные — код-шеринговые, то есть другие три рейса «Аэрофлот» осуществляет совместно с другими компаниями, для того, чтобы большое число пассажиров перевести с небольшими затратами. Отмена рейса произошла по решению авиакомпании, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе аэропорта «Толмачево».
В компании «Аэрофлот» не смогли дать оперативный комментарий, почему рейс из Новосибирска в Москву решили отменить. КП-Новосибирск отправила в «Аэрофлот» официальный запрос.
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ИСТОЧНИК KP.RU