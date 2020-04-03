«Не выходит на связь»: в Новосибирске ищут 20-летнего парня в черной куртке

3 Апр 2020 2020-04-03T05:18:24+03:00

Парень ушел рано утром из частного дома и с тех пор не появлялся. Фото: ПСО «Маяк»

Он ушел из частного дома пять дней назад

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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Маяк» ищут 20-летнего парня по имени Гадоев Шукрулло Амонбоевич. Он пропал в Дзержинском районе — ушел из дома в частном секторе 29 марта и с тех пор не появлялся.

— Пропавший ушел из дома на улице Циолковского в воскресенье рано утром, около 7 часов. Куда — неизвестно. Поэтому пока его местоположение не определено. Забрал ли он с собой мобильный, также неизвестно: его телефон дома не обнаружен. На связь с родными не выходит, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в поисковом отряде «Маяк».

Приметы пропавшего: рост 175-180 сантиметров, среднее телосложение, голубые глаза и короткие темные волосы. Когда парень выходил из дома, на нем были короткая черная куртка, темно-синие джинсы и черные ботинки на шнурках.

Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего, просьба сообщить по телефону 112 (полиция) или по телефону 8-951-393-0911 (поисково-спасательный отряд «Маяк»).

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ИСТОЧНИК KP.RU