2020-04-03T04:40:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Попросили сидеть дома через смс-сообщение: новосибирцы начали получать рассылку от МЧС

Сообщения начали приходить людям после обращения президента
Екатерина КОМЯКОВА
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Сообщения приходят на телефоны новосибирцев. Фото: Читатель КП-НовосибирскСообщения приходят на телефоны новосибирцев. Фото: Читатель КП-Новосибирск
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Накануне вечером, 2 апреля, новосибирцы начала получить сообщения от МЧС. В них людей просят оставаться дома.

— Уважаемые граждане! Во избежание распространения коронавирусной инфекции просим оставаться дома и не покидать места проживания без экстренной необходимости. Тел. экстренных служб 112, — говорится в тексте сообщения.

Рассылку люди начали получать после обращения Владимира Путина к россиянам.

Напомним, в своем обращении президент продлил выходные дни в стране до конца апреля. Работать продолжают медики, сотрудники аптек, экстренных служб, органы власти.

В Новосибирской области, как и в ряде других регионов, введен режим самоизоляции, в связи с которым ограничено передвижение людей по территории области. Людям можно выходить из дома только в случае экстренных нужд, в ближайший магазин за товарами первой необходимости, на прогулку собакой возле дома, и чтобы вынести мусор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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