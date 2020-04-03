Это попало на видео: мужчина с ножом набросился на покупателей в магазине
В одном из магазинов Новосибирска на улице Земнухова, 8б посетителей ранил неизвестный с ножом. Он внезапно достал оружие и набросился на двух молодых людей, которые разговаривали возле стойки у окна. Мужчина нанес им несколько ударов, а потом вышел из магазина.
Это произошло в четверг, 2 апреля. Момент нападения попал на камеры. Позже к пострадавшим прибыла «Скорая помощь».
— В полицию около пяти часов вечера поступало сообщение о том, что произошло нападение на двух молодых людей в торговом помещении. Они получили ножевые ранения, были госпитализированы. Пострадавшим было 29 и 26 лет. Подозреваемый был установлен и задержан полицией. Им оказался 24-летний житель Калининского района. Проводится проверка, устанавливаются все подробности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Покупатели о чем-то говорили друг с другом с окна - и тут на них напал неизвестный с ножом.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
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ИСТОЧНИК KP.RU