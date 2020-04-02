Газеты стали товаром первой необходимости для новосибирцев

2 Апр 2020 2020-04-02T21:48:53+03:00

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Точку в споре киоскеров и метрополитена поставило министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. Чиновники обнародовали пояснительную записку к проекту распоряжения правительства Новосибирской области «О перечне непродовольственных товаров первой необходимости».

- В целях выполнения подпункта «в» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» утверждается изменение в дополнительный перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Перечень непродовольственных товаров первой необходимости дополняется новым пунктом: «9. Печатные средства массовой информации», - говорится в важном для киоскеров и покупателей документе.

А это значит, что газетные киоски смогут продолжить работать в метрополитене, и никто не вправе требовать их закрыть. И вы, уважаемые читатели, сможете купить любимую газету рядом с домом.

Приобрести «Комсомолку» вы можете в киосках печати, почтовых отделениях, которые уже возобновили работу, и супермаркетах. Будьте в курсе всех самых важных новостей.

ИСТОЧНИК KP.RU