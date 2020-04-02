2020-04-02T16:36:52+03:00
Коронавирус Covid-19

«Тренируются до седьмого пота»: Парад Победы на Красной площади пока не переносят

Об этом «Комсомольской правде» сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков
Екатерина КОМЯКОВА
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На данный момент Парад Победы отменять не собираются.На данный момент Парад Победы отменять не собираются.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В связи с опасной ситуацией распространения коронавируса, в обществе обсуждается масса идей о переносе Парада Победы на Красной площади. Есть несколько версий, и ни одна из них не подтверждена. Так люди сообщают друг другу, что Парад Победы пройдет без зрителей, второй вариант — перенос Парада на осень, третий — на 7 ноября.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков эти слухи опровергает, он сообщает, что пока все идет по плану. Вчера была проведена очередная тренировка, все ее участники соблюдают необходимые меры профилактики

— Люди горят желанием принять участие в этом историческом событии и тренируются до седьмого пота, — цитирует Игоря Конашенкова kp.ru.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть также сегодня сообщил, что в столице Сибири о переносе Парада Победы пока речи не идет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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