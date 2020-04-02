«Дети смотрели на этот ужас»: в Новосибирске под окнами многоэтажки нашли мертвого мужчину
Утром 2 апреля в ЖК «Ясный берег» в Ленинском районе под окнами многоэтажки был найден погибший мужчина. На месте работали сотрудники полиции.
— В 07:15 поступило сообщение об обнаружении тела, на место выезжали сотрудники полиции, — рассказали КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.
По словам местных жителей, тело мужчины лежало там с середины ночи, однако забрали его примерно к обеду.
— Не знаю, как наша охрана не заметила произошедшего. Ни на камерах, ни патрульные. В итоге полицию только утром вызвал, кажется, кто-то из прохожих. Конечно, пока полиция ехала, туда уже пришла охрана, и тело чем-то накрыли. Но все равно, он лежал там едва ли не до обеда. А рядом ходили люди, дети, смотрели на это все, ужас, — рассказали КП-Новосибирск местные жители.
В полиции также отметили, что все материалы по данному происшествию были переданы в следственный комитет.
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ИСТОЧНИК KP.RU