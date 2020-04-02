2020-04-02T15:52:28+03:00
Общество

Весна идет, машинам дорогу!: в Новосибирске началась весенняя уборка

В этом году весенне-летние работы начали раньше
Валентина НЕПОМНЯЩАЯ
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ДЭУ- 1 приступило к генеральной уборке городаДЭУ- 1 приступило к генеральной уборке городаФото: Алена МАРТЫНОВА
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Дорожные службы Новосибирска приступили к выполнению полного комплекса весеннее-летних работ на улично-дорожной сети. Сегодня такую задачу поставил мэр Анатолий Локоть.

— В Новосибирск пришла весна, погода сейчас хорошая, и днем температура со знаком плюс. Это значит, что пора приступить к уборке улиц и тротуаров, которые пострадали от снега, перепада температур и смесей, которые используют зимой. Задача всех дорожных служб — быстро переоборудовать технику на летний вариант и приступить к интенсивной уборке. Сейчас на дорогах пробок нет, пешеходов мало — уборочная техника никому не помешает. Будем использовать каждый погожий день, чтобы привести наш город в порядок, — подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Сегодня в дорожно-эксплуатационных учреждениях управления автомобильных дорог мэрии города Новосибирска активно проходит переоборудование техники. Сотрудники ДЭУ-1, обслуживающее пять районов города — Центральный, Железнодорожный и Заельцовский, Дзержинский и Октябрьский — с утра проводят влажную уборку на магистралях, остановках и парковках.

— Мы приступили к комплексу весенне-летних работ — моем дороги, тротуары и остановки. Мы переоборудовали уже 65% техники к весенне-летнему сезону. Сегодня на Красном проспекте работают вакуумно-подметальные машины, а поливомоечные убирают проезжую и тротуарную части. Более 90 машин выходят в первую и вторую смену, работаем круглосуточно, — рассказал директор ДЭУ-1 Александр Ильиных. — Снег начал таять раньше, чем в прошлом году. Но мы подготовили технику по погоде, и начали весенне-летний сезон, не привязываясь к прежним срокам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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