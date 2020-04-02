2020-04-02T13:53:50+03:00
Умные вещи

Дома как в офисе: «Ростелеком» в Сибири помогает работать дистанционно

Компания «Ростелеком» зафиксировала рост запросов сибирских компаний по предоставлению сервисов и услуг, помогающих настроить удаленную работу
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Федеральный цифровой провайдер помогает клиентам оборудовать офис в любом месте, где есть интернет.

- И для нашей компании, и для бизнеса в целом в текущей ситуации особенно важно оставаться на связи и делать все, чтобы рабочий процесс не прерывался. Поэтому мы предлагаем компаниям оптимальный набор услуг для организации удаленной работы. В него входит в том числе мобильная связь “Ростелекома”, чтобы быть на связи с коллегами, виртуальная телефония, чтобы принимать звонки удаленно, а также видеонаблюдение, чтобы контролировать объекты из дома, - говорит Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» - директор по работе с корпоративным и государственными сегментами ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» также начал переводить офисных сотрудников на удаленный режим работы. Уже более 40 тысяч работников компании по всей стране обеспечены дистанционным доступом к рабочим местам, корпоративной почте, необходимым ИТ-системам. В Сибири удаленно работают 5,5 тысяч человек.

При этом в силу специфики деятельности, не все сотрудники «Ростелекома» могут перейти на дистанционный режим. Это связано с тем, что компания обеспечивает бесперебойную работу телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры. Благодаря накопленному опыту и проводимым мероприятиям, объекты и сети связи «Ростелекома» функционируют в штатном режиме.

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