Субботник в Новосибирске 2020: в мэрии прокомментировали, будет ли он

2 Апр 2020 2020-04-02T12:18:28+03:00

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Субботник в Новосибирске 2020: в мэрии рассказали, будут ли проводить его во время самоизоляции. Анатолий Локоть рассказал, что из-за сложившейся эпидемиологической обстановки, мероприятие перенесут.

-Конечно же, в таком режиме, режиме самоизоляции, который установлен сейчас в нашем городе, проводить какие-то массовые мероприятия, в том числе и субботник, категорически нельзя. Но, когда все это закончится, когда мы, наконец, отобьем все эти напасти, то потребуется быстро, в кратчайшие сроки, провести обеззараживание города. В которое входит, в том числе, и простейшая уборка. Так давайте настроимся на то, что когда все эти вынужденные меры закончатся, то мы все вместе проведем этот субботник, чтобы прибрать наш город и сделать его комфортным, чистым и безопасным, — пояснил Анатолий Локоть.

Мэр также отметил, что этот субботник должен будет стать самым массовым.

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