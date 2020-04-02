Спецпропуска для перемещения граждан в Новосибирске: мэр объяснил, введут ли их в городе

2 Апр 2020 2020-04-02T11:44:57+03:00

Анатолий Локоть также отметил, что все сообщения в сети, о том, что на подъезде к городу якобы стоят военные и не пропускают людей — фейк. Фото: кадр из видео

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Спецпропуска для перемещения граждан в Новосибирске — в мэрии рассказали, ожидает ли горожан такая ограничительная мера. По словам Анатолия Локтя, пока таких решений не принималось, но нельзя исключить возможность такого развития событий в дальнейшем.

— В настоящее время никаких ограничений на въезд и выезд из Новосибирска сегодня нет. Пока такие меры не предусматриваются, но как будут развиваться события дальше, я гарантировать не могу. Тем не менее, сейчас пока ничего такого нет, — пояснил мэр города Новосибирска.

Анатолий Локоть также отметил, что все сообщения в сети, о том, что на подъезде к городу якобы стоят военные и не пропускают людей — фейк, и в действительности ничего подобного нет. Сибиряки могут перемещаться свободно.

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