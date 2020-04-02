Ограничение продажи алкоголя в Новосибирске в период полной самоизоляции прокомментировала мэрия

2 Апр 2020 2020-04-02T11:26:08+03:00

Будет ли ограничение продажи алкоголя в Новосибирске в период полной самоизоляции - читайте в нашем материале

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В четверг, 2 апреля, на часе прессы в онлайн-формате мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал, введут ли ограничение продажи алкоголя в Новосибирске в период полной самоизоляции

— Не исключено, что такая мера будет рассмотрена. Пока ограничений нет. Дополнительных ограничений на торговлю алкоголем не вводилось. У нас действуют ограничения на торговлю, но исключения для магазинов продуктов питания и товаров первой необходимости — они работают, — ответил мэр Новосибирска Анатолия Локоть.

То есть на данный момент продажа алкоголя ведется в обычном режиме, однако это может измениться.

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ИСТОЧНИК KP.RU