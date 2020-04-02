Фрукты и овощи для людей на карантине: забота о жителях Плющихинского жилмассива

2 Апр 2020 2020-04-02T11:02:19+03:00

В Новосибирске работает еще один волонтерский центр, помогающий находящимся на временной самоизоляции жителям. Он открылся на базе приемной депутата Заксобрания от «Единой России» Сергея Конько в Плющихинском жилмассиве

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Конько рассказал, что с жителями округа он и его помощники работают в тесном контакте (хоть и на «социальной дистанции»). Несколько дней назад волонтеры его штаба разослали несколько тысяч SMS и лично обзвонили 9 тысяч жителей района, чтобы получить точную информацию - что конкретно нужно людям. По итогам опроса были сформированы продуктовые наборы: крупы, овощи и фрукты.

- Сейчас волонтеры пошли за продуктами и лекарствами для наших уважаемых пожилых людей из группы риска, которые находятся на самоизоляции. Также мы работаем с врачами второй и седьмой поликлиник и ходим за рецептурными лекарствами для жителей. Тем, кто по материальным причинам не может себе позволить купить продукты, мы привозим готовые наборы - крупы, фрукты и овощи, - говорит Конько.

Новосибирцы волонтерам рады. Добровольцы соблюдают все правила санитарной безопасности и работают бесконтактно, в перчатках и масках, на установленной дистанции. Они предупреждают жителей о том, что принесли продукты и лекарства, и оставляют их у квартиры, не контактируя с жильцами напрямую. Но Александра Павловна Веретюк все-таки выглянула из-за двери, чтобы сказать ребятам добрые слова.

- Очень хорошо, что волонтеры так помогают, очень вовремя. Все это нужно людям в такой сложный период, особенно тем, кто остался без заботы близких и кому помощи ждать неоткуда, - поблагодарила волонтеров Веретюк.

Фото: Пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

Напомним, что 26 марта новосибирские единороссы открыли региональный волонтерский центр по профилактике коронавируса. По инициативе секретаря «Единой России», губернатора Андрея Травникова работа региональной и местных общественных приемных партии в Новосибирской области переформатирована - они стали центрами оказания помощи людям из групп риска в условиях пандемии коронавируса. Теперь это единый штаб по организации всех волонтеров и добровольцев региона.

Телефон горячей линии волонтерского центра «Единой России»: 8-800-222-74-54.

График работы: с 9.00 до 18.00.