2020-04-02T10:34:07+03:00
Общество

В Новосибирске грабитель напал с ножом на продавца хозяйственного магазина

Об этом сообщили в Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ
Поделиться:
Охрана задержаоа нарушителя. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.Охрана задержаоа нарушителя. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.
Изменить размер текста:

Бойцы группы быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ обезвредили в Новосибирске пьяного вооруженного посетителя магазина.

1 апреля в 17:52 кнопку тревожной сигнализации нажали в хозяйственном магазине, расположенном на ул. Ватутина в Ленинском районе Новосибирска. Сотрудники решили вызвать охрану, заметив в руках у вошедшего в магазин мужчины кухонный нож. Несмотря на то, что посетитель не проявлял агрессию и не высказывал явных угроз, наличием оружия в руках он всё равно сильно напугал преимущественно женский персонал магазина.

Прибывшие в течение пяти минут бойцы ГБР Гвардии обезоружили нарушителя и выпроводили его из магазина. Уже на улице мужчина пояснил, что нож носит с собой всегда для хозяйственных целей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Участие в параде — это боевая задача»: мэр высказался за проведение Парада Победы 9 мая 2020 в Новосибирске несмотря на угрозу коронавируса
Ограничение продажи алкоголя в Новосибирске в период полной самоизоляции прокомментировала мэрия
Фрукты и овощи для людей на карантине: забота о жителях Плющихинского жилмассива
В Новосибирске грабитель напал с ножом на продавца хозяйственного магазина
«Первая отрицательная досталась ему от отца»: нужны доноры для новосибирца со сломанными ногами
Клиника Мешалкина не будет приниимать плановых пациентов из-за режима полной самоизоляции в Новосибирске
«Вышла в красном халате»: мама двух детей исчезла возле своего дома в Новосибирске
Культовая российская поп-рок-группа The Hatters выступает сегодня в прямом эфире!
Культовая российская поп-рок-группа The Hatters выступает сегодня в прямом эфире!
В Новосибирске на 11 дней ограничат движение по Ипподромской магистрали
Новосибирец напал на водителя, который решил его обогнать: публикуем видео конфликта
Радуются весне: фламинго и ягуары вышли на прогулку в пустом зоопарке
Доставка пенсий в Новосибирске в период самоизоляции: кому и когда привезут
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» подвел итоги деятельности в 2019 году в соответствии с РСБУ
Все из-за самоизоляции: в приют для собак начали названивать новосибирцы с просьбой дать на неделю животное
«Ушла на работу и пропала»: в Новосибирске ищут женщину в бирюзовой куртке
Важно: бесконтактная доставка!
«Шел в наушниках и капюшоне»: в Новосибирске под колесами электрички погиб мужчина
И что я теперь буду прогуливать? Новосибирцы устроили шутливую фотосессию в пустом университете
Количество зараженных гриппом и ОРВИ в Новосибирске на 2 апреля 2020 года: симптомы болезни остаются у 2575 человек
«Все было в черном дыму»: в Новосибирске загорелось здание бывшего ПТУ
«Нам не дают общаться»: сибирячка, «застрявшая» в Таиланде, не может позвонить дочке, которую забрала полиция