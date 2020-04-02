В Новосибирске грабитель напал с ножом на продавца хозяйственного магазина

2 Апр 2020 2020-04-02T10:34:07+03:00

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Бойцы группы быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ обезвредили в Новосибирске пьяного вооруженного посетителя магазина.

1 апреля в 17:52 кнопку тревожной сигнализации нажали в хозяйственном магазине, расположенном на ул. Ватутина в Ленинском районе Новосибирска. Сотрудники решили вызвать охрану, заметив в руках у вошедшего в магазин мужчины кухонный нож. Несмотря на то, что посетитель не проявлял агрессию и не высказывал явных угроз, наличием оружия в руках он всё равно сильно напугал преимущественно женский персонал магазина.

Прибывшие в течение пяти минут бойцы ГБР Гвардии обезоружили нарушителя и выпроводили его из магазина. Уже на улице мужчина пояснил, что нож носит с собой всегда для хозяйственных целей.

ИСТОЧНИК KP.RU