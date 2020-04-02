2020-04-02T10:21:46+03:00
Общество

«Первая отрицательная досталась ему от отца»: нужны доноры для новосибирца со сломанными ногами

Врачи примут кровь любой группы
Надежда РЫЖКИНА
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27-летнему Артему Долгому нужна помочь доноров. Фото: Людмила Бизяева27-летнему Артему Долгому нужна помочь доноров. Фото: Людмила Бизяева
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Несчастный случай произошел с 27-летним жителем Новосибирска, Артемом Долгим. Из-за несчастного случая он сильно травмировался и потерял очень много крови. Сейчас Артем лежит в городской больнице № 1, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких. Ему нужна помощь доноров, но его матери не к кому обратиться.

— Мой сын сломал себе оба бедра, таз и потерял очень много крови. Врачи сказали, что возьмут кровь из хранилища, но еще нужны доноры. А я даже к родственникам не могу обратиться: в Новосибирске мы с Артемом вдвоем. Ему первая отрицательная группа крови досталась от отца. Но отец нас давно бросил, и на звонки, и в соцсетях не отвечает. У меня — вторая положительная, но я все равно сдам и свою кровь, — рассказала КП-Новосибирск мама Артема Людмила Бизяева.

По словам матери, врачи дают неутешительные прогнозы: у Артема могут развиться осложнения на легкие. А состояние у него и так очень тяжелое.

— Нужна кровь любой группы, но если будет первая отрицательная — это замечательно. Сейчас ее можно сдать только на станции переливания, и обязательно сказать, что это — для Долгого Артема Николаевича, —

Помочь Артему можно, сдав кровь в Новосибирском центре крови на улице Серафимовича, 2/1. С собой надо взять паспорт. Накануне перед сдачей не есть жирную и острую пищу, а утром выпить сладкий чай со сдобной булочкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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