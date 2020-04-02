2020-04-02T09:28:46+03:00
Досуг

Культовая российская поп-рок-группа The Hatters выступает сегодня в прямом эфире!

Петербургские «Шляпники» сыграют свои песни на всю Россию из студии звукозаписи в Санкт-Петербурге
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Фото предоставлено пресс-службой МТС.Фото предоставлено пресс-службой МТС.
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Группа выступит в четверг 2 апреля в 19.00 по московскому времени. Трансляцию организуют из студии, где записывается группа. Прямой эфир будет доступен на платформе МТС - vr.mts.ru и в официальных аккаунтах МТС в социальных сетях.

- Будет очень круто и драйвово. Вас ждет музыка, веселье и танцы танцы тока тока танцы, - пообещали «Шляпники».

The Hatters - российская поп-рок-группа, основанная в Санкт-Петербурге в 2016 году. За четыре года существования ребята успели выпустить четыре альбома и объездить всю страну несколько раз, собирая полные стадионы!

Ранее МТС провела прямую трансляцию юбилейного концерта группы Чайф из Екатеринбурга, которую в прямом эфире посмотрели более пяти миллионов человек. Трансляция велась на портале vr.mts.ru/chaif и в социальных сетях МТС. В настоящее время запись концерта доступна здесь.

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Культовая российская поп-рок-группа The Hatters выступает сегодня в прямом эфире!
Культовая российская поп-рок-группа The Hatters выступает сегодня в прямом эфире!
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