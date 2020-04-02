В Новосибирске на 11 дней ограничат движение по Ипподромской магистрали

2 Апр 2020 2020-04-02T09:20:12+03:00

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Мэрия Новосибирска сообщила о том, что в следующем месяце перекроют дорогу по Ипподромской автомагистрали. Движение будет ограничено на 11 дней — с 3 по 14 мая. На машинах нельзя будет проехать ночью, с 23:00 до 5:00. На это время перекроют всю магистраль.

Как пояснили в мэрии, такие меры связаны с ремонтом путепровода через улицу Ипподромскую на улицу Зыряновскую. Водителям придется объезжать по другим дорогам.

— Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — предупредили в мэрии.

Напомним, раньше мэрия сообщала, что на Ипподромской сузят небольшой участок дороги — от гаража на Серебренниковской, 2а до выезда с улицы Кривощековской. Демонтаж путепровода связан со строительством нового моста через Обь.

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