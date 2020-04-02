«Вышла в красном халате»: мама двух детей исчезла возле своего дома в Новосибирске

2 Апр 2020 2020-04-02T09:41:01+03:00

У пропавшей остались две дочки. Фото со страницы Натальи Атаманчук в "Одноклассниках"

Женщина ушла из дома и не выходит на связь пятые сутки

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Сибирячка Наталья Атаманчук вышла из подъезда своего дома в одном халате и тапочках и исчезла на пять дней. У женщины - двое маленьких детей, она воспитывает их вместе с 41-летним мужчиной.

Исчезновение 43-летней мамы двух детей Натальи Атаманчук произошло 29 марта в Заельцовском районе. До сих пор от нее нет известий. Родственники ищут сибирячку пятые сутки, но обратились к волонтерам только сегодня.

- Приметы пропавшей Натальи Атаманчук: рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Была одета в красный халат и домашние тапочки, - сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Натальи, просят обратиться обратиться в полицию по телефону 02.

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О том, где находится сибирячка, ничего не известно уже четыре дня.(подробнее)

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