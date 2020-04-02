Радуются весне: фламинго и ягуары вышли на прогулку в пустом зоопарке

2 Апр 2020 2020-04-02T08:55:53+03:00

Еще раньше из вольеров вышли страусы и кенгуру — холода им не страшны

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В четверг, 2 марта, фламинго из Новосибирского зоопарка впервые встретили весну. Год назад их привезли в зоопарк из Чехии, но все это время птицы сидели в павильоне. Сейчас они вышли на улицу, насладиться солнцем и свежим воздухом.

— К этому выходу мы их готовили постепенно. Сначала ненадолго открывали двери в павильоне, убрали в вольере снег. Фламинго постепенно привыкали к прохладному воздуху и не пугались весенней свежести, наоборот, они рвались на улицу, — рассказали сотрудники зоопарка.

Сегодня же в уличные вольеры пустили ягуаров. Если хищные кошки замерзнут, они всегда могут убежать обратно в теплый павильон. Но пока они не торопятся возвращаться, а с удовольствием гуляют под апрельским солнцем.

По вольерам вальяжно бродит страус. Фото: Елена Черненко

К слову, пустили на прогулку не только этих животных — у кенгуру и страусов «выходы в свет» начались гораздо раньше.

— Они начали выходить на прогулку в первых числах марта. Кенгуру и страусы не боятся заморозков и снега, но в этом году его было слишком много. Поэтому мы все почистили, чтобы животным было удобно двигаться, — рассказывают в зоопарке.

Не боится холодов и кенгуру. Фото: Елена Черненко

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ИСТОЧНИК KP.RU