2020-04-02T09:01:15+03:00
Общество

Новосибирец напал на водителя, который решил его обогнать: публикуем видео конфликта

Автохам оторвал зеркало у машины сибиряка
Никита МАНЬКО
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Водитель "Мерседеса" разбил зеркало. Фото: кадр из видео со страницы "Инцидент. Новосибирск"Водитель "Мерседеса" разбил зеркало. Фото: кадр из видео со страницы "Инцидент. Новосибирск"
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Конфликт случился вечером 1 апреля около одного из домов на улице Виталия Потылицина. По данным очевидцев, водитель «ГАЗели» попытался обогнать иномарку, за рулем которой был агрессивно настроенный мужчина. Он вынудил водителя остановиться и начал ломиться в машину.

— Я заблокировал двери: во-первых, со мной была жена, а во-вторых самому стало откровенно страшно, я бы не справился. По нему было явно заметно, что водитель немало употребил алкоголя, — рассказал КП-Новосибирск Александр Левин.

Грузный мужчина в тельняшке в итоге сломал зеркало у машины. После чего сел в свою машину и попытался уехать. Александр в это время позвонил в полицию и попытался проследить за водителем, который выглядел пьяным. Однако автохам сумел скрыться от сибиряка.

Нападение водителя на МЖК .Видео из группы "Инцидент-Новосибирск" "ВКонтакте"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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