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Доставка пенсий в Новосибирске в период самоизоляции: кому и когда привезут

Объясняем, как будет осуществляться доставка пенсий в Новосибирске в период самоизоляции
Надежда РЫЖКИНА
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Пенсии за апрель в Новосибирске во время самоизоляции: рассказываем, как их будут выплачиватьПенсии за апрель в Новосибирске во время самоизоляции: рассказываем, как их будут выплачиватьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Доставка пенсий в Новосибирске в период самоизоляции — важный вопрос, который волнует пожилых сибиряков. Корреспонденты КП-Новосибирск выяснили, как пенсионеры смогут получать свои выплаты.

— В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия всем получателям на дом. Даже тем пожилым людям, кто раньше приходил в отделения лично. Все пенсии и пособия доставят ровно в день выплаты, — ответили в пресс-службе «Почты России».

«Почта России» также напомнила, что 2 и 3 апреля почтовые отделения работают по привычному графику, предоставляя все услуги. По телефону 8-800-1-000-000 жители Новосибирской области могут оставить заявку на доставку товаров первой необходимости. У почтальонов также будет специальный мобильный терминал печати чеков и квитанций. Через него можно оплатить услуги ЖКХ, связи и подписаться за газеты и журналы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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