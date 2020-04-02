«Ушла на работу и пропала»: в Новосибирске ищут женщину в бирюзовой куртке

2 Апр 2020 2020-04-02T07:01:51+03:00

Женщину ищут в Новосибирске, куда она должна была поехать на работу. Фото: ПСО «Маяк»

О том, где находится сибирячка, ничего не известно уже четыре дня

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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Маяк» ищут 38-летнюю Татьяну Богомолову. О том, где она находится, ничего не известно уже четыре дня. Известно, что сибирячка жила в поселке Двуречье, но ищут ее в Новосибирске.

— Пропавшая вышла из дома около 8:15 утра. Она должна была поехать из поселка на работу в Новосибирск. Но на работе так и не появилась. Сейчас ее местонахождение не установлено. Разыскивают женщину родственники, полиция и мы, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в поисково-спасательном отряде «Маяк».

Приметы потерявшейся: рост 175 сантиметров, плотное телосложение, карие глаза и темные волосы со стрижкой каре. Когда женщина выходила из дома, на ней были бирюзовая куртка с капюшоном, красная рубаха в синюю клетку, синие джинсы и черные сапоги.

Если вам известно, где находится Татьяна Богомолова, или вы видели ее, просьба сообщить об этом по телефонам 8-951-393-09-11 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU