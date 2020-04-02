«Шел в наушниках и капюшоне»: в Новосибирске под колесами электрички погиб мужчина

2 Апр 2020 2020-04-02T06:16:44+03:00

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В Новосибирске на железной дороге погиб мужчина — его сбила электричка. Это произошло вечером в среду, 1 апреля. От травм мужчина скончался месте. Информация об этом случае появилась в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— Действительно, было такое происшествие. Электропоезд следовал по маршруту «Новосибирск — Чулымская». Около девяти часов вечера под поезд попал мужчина, получил смертельные травмы. Подробности уточняются, дальнейшую проверку будет проводить следственный комитет на транспорте, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе управления на транспорте по СФО.

В следственном комитете управления на транспорте уточнили, что произошло.

— 38-летний мужчина попал под поезд недалеко от станции «Жилищный массив». Он шел по путям в наушниках и капюшоне и не слышал сигналы, который подавал машинист. Машинист применил экстренное торможение, но расстояния не хватило, в итоге поезд совершил наезд, и мужчина погиб. Проводится доследственная проверка и все обстоятельства выясняются, — ответили в пресс-службе ведомства.

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